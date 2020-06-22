Американским нефтяникам предрекли массовые банкротства

Аналитики предрекли американским нефтяникам, добывающим сланцевую нефть, огромные потери и волну банкротств из-за низких цен на сырье. Об этом пишет CNBC со ссылкой на исследование Deloitte.

Эксперты отмечают, что отрасль столкнулась с серьезным вызовом в 2020 году. В отличие от предыдущих кризисов, сейчас производители нефти помимо низких цен вынуждены работать в условиях сниженного спроса из-за коронавируса, дефицита оборотных средств и необходимости обслуживать собственные долги. Аналитики ожидают, что американские сланцевики спишут по меньшей мере 300 миллиардов долларов активов во втором квартале 2020 года.

Как поясняют в Deloitte, при стоимости нефти на уровне 35 долларов за баррель около трети американских нефтедобытчиков неплатежеспособны. При этом средняя стоимость сырья во втором квартале 2020 года составила всего 27 долларов за баррель.

В мае аналитическая компания ShaleProfile Analytics заявила, что США грозит потеря до трети сланцевой нефтедобычи из-за рекордного сокращения числа действующих буровых установок. Восстановление отрасли до докризисного уровня займет как минимум несколько лет.