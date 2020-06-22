Обнародованы доказательства коррупционных операций Хафтара

Отмечается, что документы предоставил штаб операции «Гнев вулкана», начатой армией правительства национального согласия (ПНС) еще год назад. Они подтверждают захват государственных земель Комиссией по оборонным инвестициями, подотчетной Хафтару.

Как пишет агентство, таким образом подтверждаются данные французского издания Le Monde, которое в 2016 году писало о том, что Хафтар контролирует экономическую деятельность в регионе Барка на востоке страны.