Депутат Фазиль Мустафа о Бахтияре Гаджиеве: «Я сделаю все, чтобы этого предателя наказали»

20 июня на своей странице в Facebook депутат заявил, что Бахтияр Гаджиев пытался его шантажировать.

«Предатель Родины, официально отказавшийся от службы в армии Азербайджана, Бахтияр Гаджиев позвонил мне, в очередной раз проявив свою невоспитанность. Прежде всего он заявил, что запишет наш разговор. Я понял, что он, делая запись без моего разрешения, будет пытаться меня шантажировать. Пришлось предупредить, что он будет нести ответственность за свои клеветнические и аморальные записи о моем покойном отце и обо мне. Я также сказал, что ни я, ни мой покойный отец не имеем никакого отношения к тому, что случилось с его близкими, вставшими на плохой путь. Пусть ищет причины этого в другом месте. Бахтияр думает, что, используя телефонный шантаж, сможет избежать ответственности. Он знает, что его хвост прижали. Я сделаю все возможное, чтобы этого предателя Родины наказали. Он потом еще несколько оскорбительных месседжей прислал. Посредством этого статуса я обращаюсь к генпрокурору и министру внутренних дел, чтобы в соответствии с требованиями закона они предприняли необходимые меры для привлечения к ответственности Бахтияра Гаджиева, который открыто оскорбляет меня и пытается шантажировать», - написал Фазиль Мустафа.