Трамп спрогнозировал «самые сфальсифицированные» выборы президента США

Выборы президента США, которые должны пройти в ноябре 2020 года, могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

По словам Трампа, это связано с возможностью голосовать по почте. «Мы без проблем голосовали во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, но теперь они используют COVID для того, чтобы обмануть, используя почту!» — написал глава Белого дома.

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