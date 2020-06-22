Трамп спрогнозировал «самые сфальсифицированные» выборы президента США
Выборы президента США, которые должны пройти в ноябре 2020 года, могут стать «самыми сфальсифицированными» за всю историю страны, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.
Because of MAIL-IN BALLOTS, 2020 will be the most RIGGED Election in our nations history - unless this stupidity is ended. We voted during World War One & World War Two with no problem, but now they are using Covid in order to cheat by using Mail-Ins!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020
По словам Трампа, это связано с возможностью голосовать по почте. «Мы без проблем голосовали во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, но теперь они используют COVID для того, чтобы обмануть, используя почту!» — написал глава Белого дома.