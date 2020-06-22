В России арестовали убийцу 17-летнего студента из Азербайджана

Суд арестовал до 21 августа подозреваемого в убийстве 17-летнего студента из Азербайджана в Волгограде. Об этом сообщила РИА Новости руководитель Объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Ранее сообщалось, что ночью 13 июня в центре Волгограда было обнаружено тело 17-летнего студента местного медицинского университета из Азербайджана Тимура Гаврилова. Как выяснили следователи, накануне молодой человек был в гостях, на него напали, когда он возвращался в студенческое общежитие.

От многочисленных ножевых ранений молодой человек скончался на месте, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ранее СК сообщал, что удалось установить личность подозреваемого в убийстве, им оказался 22-летний безработный житель Волгограда Виталий Васильев, он был объявлен в федеральный розыск. В воскресенье его задержали в Смоленске в такси, на котором, по данным СК, он собирался уехать за пределы России.

Как сообщила РИА Новости Вальковская, в понедельник подозреваемый был доставлен в Ворошиловский районный суд Волгограда, где ему избрали меру пресечения.

"Суд избрал Васильеву меру пресечения в виде ареста до 21 августа", - сообщила Вальковская.