Прощальная речь Рашада Садыхова: «Не держите на меня зла и не судите строго…»

Эльмир Алиев, отдел спорта 01:34

Многолетний капитан футбольной сборной Азербайджана и клуба «Карабах» Рашад Садыхов, объявивший о завершении своей игровой карьеры, подвел итоги своего 20-летнего пребывания в большом футболе.

«О том, что завершу карьеру в конце сезона 2019/20 я говорил еще до карантина. Так уж получилось, что в марте матчи были приостановлены, а на прошлой неделе было принято решение не доигрывать сезон, - рассказывает Рашад Садыхов в эфире телеканала ITV. - Теперь на моей позиции должен играть другой футболист, который будет приносить пользу «Карабаху» еще несколько лет. Многие хотели, чтобы был организован прощальный матч. Но сегодня такая ситуация… Здоровье людей важнее. Мне хотелось бы принять участие в прощальном матче, в котором сыграют «Карабах» и «Нефтчи». Один тайм сыграл бы за одну команду, а второй – за другую. Я даже хотел позвонить в связи с этим президенту «Нефтчи» Кямрану Гулиеву, но потом объявили жесткий карантин… Пусть эта беда закончится, может быть, еще сыграем, если получится. В моем сердце всегда будет жить любовь к двум клубам - «Нефтчи» и «Карабаху». Когда я играл за «Нефтчи», очень хорошо относился к «Карабаху», потому что мои корни оттуда. Где бы я ни работал, всегда буду помнить, что очень многим обязан этим двум клубам».

Теперь Рашад намерен полностью посвятить себя тренерской работе. «Через 10-15 дней у меня будет разговор на эту тему с Гурбаном Гурбановым. Я должен хладнокровно принять решение. Если я остаюсь в «Карабахе», значит, «Карабах» должен во мне нуждаться. То же самое касается какого-то другого клуба. Я не хочу, чтобы меня приглашали из-за прошлых заслуг. Да, я хочу быть тренером. Работал в U-19, тренировал молодежную сборную Азербайджана, практиковался, встречался с разными тренерами. Для меня очень важно, чтобы футболисты верили в меня. Представим, что меня пригласили работать в «Галатасарай» или «Фенербахче», предложили хороший контракт, но, если я пойму, что в команде мне не будут доверять, ни за что не пойду работать в этот клуб. Вторым тренером я готов работать у Гурбана Гурбанова и Роберта Просинечки, который доверял мне, когда был главным тренером сборной. В любом другом случае хотел бы быть главным, чтобы реализовывать свои идеи».

Некоторое время назад ходили слухи, что Рашаду Садыхову может быть предложен пост главного тренера сборной Азербайджана, но экс-капитан опроверг эту информацию. «Мне такого предложения не поступало, поэтому не вижу смысла обсуждать это. Я бы хотел, чтобы сборную возглавил такой человек, который сможет поднять ее сегодняшний уровень хотя бы на одну ступень. Мы не использовали весь наш потенциал. Еще я бы хотел, чтобы в нашем футболе было больше доброты и дружелюбия. Мне не нравится принципиальность, которая есть у нас между клубами. Азербайджан – это не Турция и не Россия, где болельщики «Галатасарая» грызутся с фанатами «Фенербахче», а поклонники «Спартака» - с болельщиками «Зенита» и ЦСКА. Я не люблю принципиальность между фанами «Карабаха» и «Нефтчи». Нам сейчас надо объединяться, а не оскорблять друг друга». Самым важным и одновременно самым радостным матчем в своей карьере Садыхов считает четвертьфинальную игру Кубка Содружества-2005 с армянским «Пюником», в которой «Нефтчи» победил со счетом 2:0. «Эта игра состоялась 19 января, в канун годовщины трагических событий 1990 года. Бесспорно, победа над «Пюником» - самый радостный миг в моей футбольной карьере. На 2-е место могу поставить победу «Карабаха» в ответной игре Лиги Европы сезона 2009/10 над норвежским «Русенборгом». Это был день оккупации Агдама, и мне удалось забить памятный гол, который принес победу и выход в следующую стадию.

На уровне сборных могу отметить матч с Турцией в отборе к Евро-2012. Перед той игрой все говорили об отставке Берти Фогтса, а мы взяли и победили Турцию благодаря моему голу. Я тогда выступал за турецкий «Эскишехирспор», и на протяжении восьми туров тренер не ставил меня в состав. И тут мы обыграли Турцию! После этого я заиграл в «Эскишехирспоре» и стал там узнаваемым. Что касается самого грустного момента, то это прошлогодняя гостевая игра с кипрским АПОЭЛ в группе Лиги Европы. Я все еще в шоке от того матча. Сколько моментов мы не использовали! И в конце пропустили с углового и проиграли 1:2, фактически подарив сопернику выход из группы. Но что поделать? «Карабах» ко всему идет постепенно. Верю, что в будущем мы постоянно будем выходить из группы. В сборной же очень огорчило домашнее поражение от Северной Ирландии в квалификации к чемпионату мира-2018. В том матче мы играли очень хорошо, могли выиграть и побороться за 2-е место в группе, но пропустили в самом конце». Рашад Садыхов говорит, что очень многим в карьере обязан Гурбану Гурбанову, под руководством которого защитник вырос до достаточно высокого уровня. «Гурбан Гурбанов сыграл большую роль не только в моей карьере, но и в жизни «Карабаха». В последние 10 лет он несет на себе основной груз азербайджанского футбола, выводя команду в групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы.