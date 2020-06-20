Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона
Большинство жителей Великобритании выступили за сокращение зарплаты премьер-министра страны Бориса Джонсона. Об этом сообщает Daily Mail.
Британцев спросили, должен ли Джонсон и главы министерств страны сократить себе заработную плату на 10 процентов в знак солидарности с миллионами рабочих, которые пострадали из-за мер, введенных на фоне коронавируса. 75 процентов респондентов ответили на этот вопрос утвердительно, 13 процентов опрошенных посчитали, что это в этом нет необходимости, 11 процентов — затруднились ответить.