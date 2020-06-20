Лидерами по приросту больных сейчас являются Америки, Северная и Южная, на которые пришлось больше 116 тысяч случаев, из которых больше 50 тысяч – в Бразилии. Другие две страны, где продолжается высокий рост заболеваемости – США и Индия.

Несмотря на все ожидания, что пандемия летом пойдет на спад, она лишь набирает обороты. Об этом предупредила и Всемирная организация здравоохранения, отметившая суточный рекорд выявленных заболеваний Covid-19 в воскресенье – более 183 тысяч смертей во всем мире. Общее число заболевших превысило 9 миллионов, умерло свыше 473 тысяч человек.

В Соединенных Штатах очаг эпидемии смещается с северо-востока страны с центров в Нью-Йорке на запад и юг. Всего по сравнению с прошлой неделей рост заболеваемости отмечается в 23 штатах. Особенно тяжелая ситуация в Калифорнии, где только за воскресенье выявили 4515 новых больных, что является рекордным для штата количеством. В десяти штатах заметных изменений нет, а в 17 эпидемия понемногу отступает. И рядовые американцы торопятся открыться после карантинных мер, и власти хотели бы перейти к нормальному режиму работы, и Дональду Трапу не терпится начать полноценный предвыборный тур с массовыми митингами, но специалисты предупреждают, что пик эпидемии еще не пройден. А после снятия ограничений механизм распространения инфекции обычный: сначала вирус подхватывают молодые люди, которые обычно либо не заболевают вообще, либо переносят болезнь без осложнений, а затем они передают коронавирус людям более старшего возраста, которым без медицинской помощи грозит смерть.

В Бразилии число случаев Covid-19 превысило миллион, и ожидается, что к августу эта страна обгонит США и станет наиболее пострадавшей от эпидемии страной в мире.

Германия, которая является одной из самых благополучных по статистике борьбы с коронавирусом стран, столкнулась со вспышкой инфекции на одной из мясоперерабатывающих фабрик недалеко от города Гютерсло в Северной Рейн-Вестфалии: на понедельник тут выявили 1331 больного Covid-19. Предприятие закрыто, усилены карантинные меры, но этот эпизод, как и прочие подобные в других странах, показывает, что расслабляться очень рано.

Китаю вроде бы удалось локализовать вспышку, возникшую на большом оптовом продуктовом рынке Пекина, когда с 11 по 21 июня было зарегистрировано 236 случаев. В воскресенье нашли лишь девять новых случаев.

Не успела Новая Зеландия порадовать всех тем, что избавилась от коронавируса, как картинку испортили сначала две британки, вернувшие болезнь в страну, а теперь уже говорят о девяти случаях, все они связаны с людьми, приехавшими на в это островное государство.

Южная Корея заявила, что в стране началась вторая волна, но корейские цифры – недостижимый результат для многих других стран. Так, в воскресенье тут отчитались о 17 новых случаях. Днем раньше выявили 48, а до этого – 67 больных. При отлично налаженном массированном тестировании это исключительные успехи, но корейцы не спешат радоваться.

Для сравнения, в Великобритании поводом для оптимизма стало то, что за последние сутки зафиксировали только 15 смертей среди инфицированных коронавирусом, и это самый низкий показатель с середины марта. При этом за эти же сутки выявили 958 новых больных. В Южной Корее пик заболеваемости, когда выявляли по 800 больных сутки, был пройден еще в марте.

Наверно, уже все поняли, что лето 2020 не будет временем туристических отпускных поездок, но уже растет понимание, что и осень, и зима также не обещают былого безопасного общения.