Владимир Решетов, спецкор 02:57

Тема углеводородов и цен на них в мире все еще остается «горячей». Нефть то резко падает, то снова показывает тенденции роста. То же самое происходит с газом. Финансовые аналитики энергетического рынка гадают о том, что будет с ценами через месяц, полгода. Азербайджан успешно проводит свою политику поставок нейти и газа в Европу. Как известно скоро будет готов трубопровод, который проляжет по дну Адриатики. Об альтернативных поставках газа все время говорят не только в странах ЕС, но и в Украине и Беларуси. С темой энергетики часто соседствует и политика. Как мы уже сообщали, в Минске арестован Виктор Бабарыка, за решетку отправлен и его сын. Этот оппонент Лукашенко на предстоящих выборах еще недавно возглавлял «Белгазпромбанк». Обвинения, суть которых детально неизвестна, связаны с открытым уголовным делом против экс-банкира и вскрытых признаках финансовых преступлений.

Это произошло в момент, когда наметились серьезные соглашения между Польшей и Беларусью по вопросу газопровода Польша — Беларусь. Именно эта нитка для прокачки «голубого топлива» должна была укрепить политику независимости от поставок газа из России, которую в последний год проводит Александр Лукашенко. Более того, громкий арест Виктора Бабарыки произошел в тот самый день, когда происходила видеоконференция лидеров Евросоюза и стран «Восточного партнерства» - Армении, Азербайджана, Украины, Беларуси, Грузии, Молдовы. А там говорилось о политической воле всех участников саммита о построении общего пространства демократии, благополучия и стабильности, опирающихся на общие ценности с международным порядком, основанном на законах и международном праве. - Слава Богу, на свете есть достаточно нефти, а цены на нее рациональны, - говорил президент Беларуси А.Лукашенко. - Также с газом, которого достаточно много. Продолжается борьба за рынок между крупнейшими игроками, поставляющими это сырье. Поэтому есть альтернатива для ее использования, добавил он. Однако не все так легко получается для лидера Беларуси. Все еще длится спор Минска с Газпромом о цене на газ, который будет поставляться в будущем. Москва ждет, что беларусы заплатят долг, который те не признают. А Минск ждет скидки на цену газа, которая сейчас составляет 127 долларов за 1000 кубометров. Пока никто не хочет сходить со своих позиций. Потому некоторые российские медиа пришли к выводу, что дело может дойти до прекращения поставок газа в Беларусь уже с начала июля, если спор не будет разрешен. Так пишет главный редактор портала BiznesAlert.pl Войчех Якубик.

Температуру в процессе «газового дела» поднял арест В.Бабарыки, который и в Москве не остался незамеченным, а Газпромом был назван незаконным. Дело в том, что транзитные газопроводы в Беларуси принадлежат «Газпром Трансгаз Беларусь», после того, как Лукашенко продал их в 2011 году взамен на очередную скидку от цены поставок «голубого топлива». При условии того, что Минск не захочет использовать силовой вариант перенятия контроля над оператором этих газопроводов, останется другое решение, менее противоречивое, но имеющее в виду теоретические разрешение проблемы. Речь идет о строительстве нового газопровода, который будет вне контроля россиян, а оператор которого может принадлежать Беларуси. Это газовая труба Польша — Беларусь. Аналогичное решение может быть интересным и для Украины, которая не первый год находится в энергетическом конфликте с Газпромом. Одним из аргументов в осуществлении этого проекта является желание создать инфраструктуру, независимую от взаимоотношений Россией, которая не раз делала невозможным эффективное использование трубопроводов для реверсных поставок. Межоператорские договоры с Газпромом осложняли поставки в обоих направлениях. Из-за этого в первые годы начала поставок газа в Украину из Евросоюза в 2015 году, возможности реверсных поставок на границе с этой страной были ограничены. Это удалось преодолеть, так как один из аргументов для нового газопровода исчез. Газопровод из Польши в Беларусь обоснованно может быть реализован, но натолкнется на такие же вызовы. Дело в том, что Евросоюз не софинансирует проекты с третьими странами из финансовых средств, поддерживающих диверсификацию в Европе, как в случае с терминалами сжиженного газа или нового газопровода из Норвегии через Балтику в Польшу - Baltic Pipe. Труба Польша — Беларусь, так же, как и ее украинский вариант, поэтому имела бы ту же проблему софинансирования. Основой рентабельности проекта было бы соглашение о долгосрочных поставках, но неуверенная позиция Минска ставит под сомнение факт, что там его подпишут. Решением, как и с газопроводом в Украине, могла бы быть финансовая поддержка со стороны США, которые уже принимают участие в политике диверсификации поставок газа в Бедарусь, объявленной президентом А.Лукашенко. Американцы уже подписали меморандум о региональном сотрудничестве в энергетеике с Беларусью и Украиной, который дает возможность финансирования энергетических проектов. Правда, после этой декларации не последовали конкретные действия. Но можно теоретически представить, что американцы все же дофинансируют стыковые соединения на границе с Украиной и Беларусью, давая возможность получения лучшего доступа к тамошним рынкам сбыта газа, который мог бы потом поступать туда из разных источников. В том числе, в виде сжиженного газа, доставляемого из американских газовых портов через территорию Польши.