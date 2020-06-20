Эльдар Алиев, отдел экономики 03:17

Переполненый ограничениями период пандемии все еще властвует на планете. Главное из этих ограничений предусматривает сведение к минимуму риск распространения вируса COVİD – 19. И это обстоятельство ставит перед Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана новую задачу.

Эта задача заключается в том, чтобы отказаться от действующих до сих пор правил и обеспечить реализацию тех или иных социальных проблем граждан без всякого общения с ними, без представления каких-либо документов. И азербайджанская общественность стала свидетелем того, как министерству удалось этого добиться, хотя именно в период пандемии резко повысилась потребность населения в оформлении разных документов для получения различных пособий. Вот тут-то и пришли на помощь достигнутые успехи в области электронизации документооборота. Созданные в социальной сфере системы «е-начисление» и «е-справка» приобрели особую ценность для оказания бесконтактных услуг в период пандемии. Трудно даже представить себе, чтобы творилось в случае отсутствия таких систем. В течение нескольких дней была оформлена и выдана социальная помощь (190 манатов) для потерявших работу сотен тысяч малообеспеченных граждан страны. И ни один человек не представил при этом ни одной справки – достаточно было сделать один звонок. А теперь представьте себе иную картину, когда эти сотни тысяч людей толпами шли бы в различные инстанции собирать справки, а затем представляли бы их нарочно в социальные службы. Безусловно, масштабы эпидемии от таких хождений могли стать непредсказуемыми. А если сюда добавить еще десятки тысяч лиц, получивших право на пенсии, пособия и прочие соцвыплаты. Многократное общение большой части населения вовсе не могло послужить ослаблению риска заражения коронавирусом. Да что там далеко ходить. В соседней России сегодня только думают о системе, дающей возможность своим гражданам получать социальные выплаты и пособия без представления всяких справок. С этой целью премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал даже соответствующее распоряжение (https://meduza.io/news/2020/06/13/rossiyane-smogut-poluchat-sotsialnye-vyplaty-i-posobiya-bez-spravok). Согласно этому документу те или иные справки госструктуры будут запрашивать уже не у граждан, а в соответствующих организациях. К тому же в привычной бумажной форме. Чтобы достичь азербайджанского уровня здесь предстоит сделать еще один трудный шаг. А ведь президент Владимир Путин еще до указанного распоряжения поручил правительству облегчить процесс получения гражданами соцпомощи.

Вот в такое время, когда отдельные страны находятся в поиске средств для бесконтактных услуг, созданные в сферах труда, занятости, соцобеспечения Азербайджана системы «е-назначение» и «е-справка» приобретают особый смысл – как важный фактор времени. И в обычное время все эти инновативные достижения создавали для госструктур и граждан основу для удобных возможностей, прозрачных и современных услуг. Но в период пандемии важность их для оказания гражданам бесконтактных услуг многократно возрастает. Названные системы стали своеобразным ключом для бесконтактных услуг, а, следовательно, и снижения риска распространения заразы в обществе. И вовсе не пандемия стала причиной внедрения таких передовых методов работы с гражданами. Помнится, уже в начале 2019 года в Азербайджане заработал механизм пенсионного назначения в электронной форме, когда у граждан перестали требовать документы. Не требовалось даже обычного обращения. Министерство труда и социальной защиты населения без ведома достигшего пенсионного возраста гражданина в е-форме рассчитывало и назначало ему пенсию. И не трудно представить себе чувства человека, озабоченного другими проблемами, который вдруг получал официальное сообщение о назначении ему пенсии. И не только это. В прошлом году министерство ввело в действие всего 21 систему е-назначения по пенсиям, пособиям и различным видам стипендий. Это пенсии по возрасту и инвалидности, месячные пособия по инвалидности и возрасту, месячные президентские стипендии семьям шехидов и инвалидам войны, инвалидам 20 Января, инвалидам первой степени, обладателям почетных званий, а также единовременные пособия за рождение ребенка, почетные президентские стипендии и т.д. И все они назначались в проактивном порядке, без требования каких-либо документов. Одним словом, около 200 тыс назначений в год было осуществлено в электронном порядке, что означает освобождение граждан от нужды ходить по разным и инстанциям и предъявлять документы.