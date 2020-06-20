"Е-справка" министра Бабаева пришлась ко двору наш комментарий
Переполненый ограничениями период пандемии все еще властвует на планете. Главное из этих ограничений предусматривает сведение к минимуму риск распространения вируса COVİD – 19. И это обстоятельство ставит перед Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана новую задачу.
Эта задача заключается в том, чтобы отказаться от действующих до сих пор правил и обеспечить реализацию тех или иных социальных проблем граждан без всякого общения с ними, без представления каких-либо документов. И азербайджанская общественность стала свидетелем того, как министерству удалось этого добиться, хотя именно в период пандемии резко повысилась потребность населения в оформлении разных документов для получения различных пособий. Вот тут-то и пришли на помощь достигнутые успехи в области электронизации документооборота. Созданные в социальной сфере системы «е-начисление» и «е-справка» приобрели особую ценность для оказания бесконтактных услуг в период пандемии.
Трудно даже представить себе, чтобы творилось в случае отсутствия таких систем. В течение нескольких дней была оформлена и выдана социальная помощь (190 манатов) для потерявших работу сотен тысяч малообеспеченных граждан страны. И ни один человек не представил при этом ни одной справки – достаточно было сделать один звонок. А теперь представьте себе иную картину, когда эти сотни тысяч людей толпами шли бы в различные инстанции собирать справки, а затем представляли бы их нарочно в социальные службы. Безусловно, масштабы эпидемии от таких хождений могли стать непредсказуемыми. А если сюда добавить еще десятки тысяч лиц, получивших право на пенсии, пособия и прочие соцвыплаты. Многократное общение большой части населения вовсе не могло послужить ослаблению риска заражения коронавирусом.
Да что там далеко ходить. В соседней России сегодня только думают о системе, дающей возможность своим гражданам получать социальные выплаты и пособия без представления всяких справок. С этой целью премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал даже соответствующее распоряжение (https://meduza.io/news/2020/06/13/rossiyane-smogut-poluchat-sotsialnye-vyplaty-i-posobiya-bez-spravok). Согласно этому документу те или иные справки госструктуры будут запрашивать уже не у граждан, а в соответствующих организациях. К тому же в привычной бумажной форме. Чтобы достичь азербайджанского уровня здесь предстоит сделать еще один трудный шаг. А ведь президент Владимир Путин еще до указанного распоряжения поручил правительству облегчить процесс получения гражданами соцпомощи.
Вот в такое время, когда отдельные страны находятся в поиске средств для бесконтактных услуг, созданные в сферах труда, занятости, соцобеспечения Азербайджана системы «е-назначение» и «е-справка» приобретают особый смысл – как важный фактор времени. И в обычное время все эти инновативные достижения создавали для госструктур и граждан основу для удобных возможностей, прозрачных и современных услуг. Но в период пандемии важность их для оказания гражданам бесконтактных услуг многократно возрастает. Названные системы стали своеобразным ключом для бесконтактных услуг, а, следовательно, и снижения риска распространения заразы в обществе.
И вовсе не пандемия стала причиной внедрения таких передовых методов работы с гражданами. Помнится, уже в начале 2019 года в Азербайджане заработал механизм пенсионного назначения в электронной форме, когда у граждан перестали требовать документы. Не требовалось даже обычного обращения. Министерство труда и социальной защиты населения без ведома достигшего пенсионного возраста гражданина в е-форме рассчитывало и назначало ему пенсию. И не трудно представить себе чувства человека, озабоченного другими проблемами, который вдруг получал официальное сообщение о назначении ему пенсии.
И не только это. В прошлом году министерство ввело в действие всего 21 систему е-назначения по пенсиям, пособиям и различным видам стипендий. Это пенсии по возрасту и инвалидности, месячные пособия по инвалидности и возрасту, месячные президентские стипендии семьям шехидов и инвалидам войны, инвалидам 20 Января, инвалидам первой степени, обладателям почетных званий, а также единовременные пособия за рождение ребенка, почетные президентские стипендии и т.д. И все они назначались в проактивном порядке, без требования каких-либо документов. Одним словом, около 200 тыс назначений в год было осуществлено в электронном порядке, что означает освобождение граждан от нужды ходить по разным и инстанциям и предъявлять документы.
В том же 2019 году министерство сдало в пользование населению 13 новых служб «е-справка», что позволило поднять их количество до 15. То есть сегодня возможно получить в электронном порядке справки о работе, инвалидности, пособии, стипендии, пенсии, материальной помощи, разовой оплате, обеспечении государством автомобилем и квартирой. И представлять их в любую госструктуру также в электронном порядке. Службы «е-справка» дают возможность более 1,5 млн гражданам получать необходимые справки по всем сферам деятельности министерства в электронном порядке и в удобной форме. А в текущем году ожидается сдача в эксплуатацию новых служб «е-назначение» и «е-справка».
И особо хочется отметить, что при вводе систем «е-назначение» и «е-справка» никто не мог даже думать о пандемии COVİD-19. Эти системы и в обычное время достаточно значимы, а в период пандемии значимость бесконтактных физических, а образно говоря и здоровых отношений, сильно возрастает. Возвращаясь к выдаче разовых выплат малообеспеченным безработным лицам в апреле-мае без предъявления ими документов, надо отметить важную роль портала министерства «e-Social», объединяющего в себе 16 электронных подсистем и 2 реестра. Этот портал, не требуя никаких справок от обращающихся за разовой помощью граждан, сам получал справки из электронно-информационных баз примерно 25 структур, обрабатывал их и принимал решение. При приеме и обработке многочисленных обращений портал проявил уникальные возможности с точки зрения гибкости и широкой функциональности.
Или возьмем другой случай. Решением правительства в период пандемии в качестве дополнительной поддержки студентов из чувствительных групп населения им оплачиваются расходы на обучение за счет госбюджета. Эта касается расходов на обучение в этом году студентов из получающих адресную социальную помощь семей. В том числе, если родители безработны или получают пенсию по возрасту, имеют инвалидность первой или второй степени. И у этих студентов не требовали никаких документов. Нет нужды собирать в разных ведомствах справки, подтверждающие принадлежность родителей к соответствующим группам, и предъявлять их в вузы. Потому что все эти сведения получены в е-порядке в электронно-информационной базе министерства.
Из всего этого можно сделать вывод. Созданные в сферах труда, занятости, соцобеспечения службы «е-назначение» и «е-справка» служат не только делу прозрачности и удовлетворенности граждан. Куда большее значение они приобретают в период пандемии – бесконтактные услуги предотвращают распространение коронавируса!