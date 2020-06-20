Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента США на уровне "Aaa" со стабильным прогнозом. Подтверждение высшего рейтинга подкреплено исключительной экономической мощью США, высокой институциональной и управленческой силой, уникальной ролью доллара, а также рынка казначейских облигаций США в мировой финансовой системе. Пандемия коронавируса создала проблемы для американской экономики, но Moody's ожидает, что она со временем восстановится, а кредитный профиль будет оставаться устойчивым к шоку.

С мнением агентства о том, что разнообразие, конкурентоспособность и динамизм американской экономики, а также статус доллара в качестве международной резервной валюты и большой объем казначейского рынка будут и впредь компенсировать растущее фискальное давление, соглашается большинство экспертов. США являются крупнейшей в мире экономикой и центром мировой торговли и финансов. А доллар часто используются как защитный актив в случае экономических кризисов, инвесторы обычно скупают его во времена неопределенности в качестве мировой резервной валюты. И Moody's ожидает, что в среднесрочной перспективе экономика страны продолжит расти быстрыми темпам, после того, как пройдет шок от пандемии коронавируса.

Но не все с этим согласны. Так, Deutsche Bank ожидает даже отказа инвесторов от доллара. Здесь считают, что инвесторы начнут отказываться от вложений в доллар в качестве «безопасного убежища» в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Доллар может ослабеть по отношению к большинству валют на развитых рынках, и даже к китайскому юаню, перспективы которого сильно улучшаются. Валютные рынки в настоящее время заполнены множеством встречных потоков из-за опасений возможной второй волны случаев коронавируса в мире. И теперь, похоже, экстренный спрос на доллары уменьшается, так как перспективы выхода США из пандемии выглядят хуже, чем для остального мира. В других странах отмена ограничений и возобновление экономической активности происходит быстрее.

Тем временем дорожает другой защитный актив — золото. Цена золота в понедельник выросла до максимума с 13 апреля, — до 1788,35 доллара за тройскую унцию. В целом в текущем году цены на золото выросли на 15%, поскольку инвесторы на фоне пандемии коронавируса ищут «тихую гавань» для вложения средств. Сейчас стоимость драгоценного металла растет на фоне опасений по поводу начала второй волны эпидемии. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что золото в 2020 году перевалит за две тысячи долларов за унцию. В JPMorgan Chase & Co. также не советуют инвесторам выходить из драгоценного металла, считая его лучшей инвестицией в условиях низких доходностей. На фоне опасения по всплеску коронавируса растет и стоимость других драгоценных металлов. Цены на серебро поднялись на 1,5%, платина подорожала на 0,6%, а палладий - 0,2%.