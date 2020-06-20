Коронавирус: второе европейское пришествие

Пока это первый случай, когда в стране-члене ЕС после снятия изоляции практически сразу же вводятся новые ограничения.

В испанской области Арагон, в провинции Уэска власти возвращают карантинные меры - там выявлены вспышки заражения коронавирусом, сообщает Euronews.

Специалисты полагают, что коронавирусная инфекция распространялась среди сезонных работников, которые трудятся на сборе урожая фруктов и овощей.

Очаги, пока локальные, обнаружены также в двух крупных агломерациях - речь идет о столице страны и о Барселоне.

Опасения вызывает и ситуация в Германии - накануне на крупнейшем мясоперерабатывающем комбинате, находящемся в земле Северный Рейн-Вестфалия, были выявлены свыше полутора тысяч инфицированных.

ВОЗ на протяжении нескольких дней подчеркивала, что вторая вспышка эпидемии в нынешней ситуации и именно в Европе — это всего лишь вопрос дней.

Насколько прогноз специалистов оправдается, сейчас сказать трудно, но, с другой стороны, новые очаги инфекции регистрируются не только на территории ЕС, но и в Британии, в частности, в северном Уэльсе.