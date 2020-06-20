Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла пытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные NBC News.

Протестующие повалили заграждение вокруг статуи, некоторые взобрались на нее, чтобы обвязать веревкой. Толпа выкрикивала: "Эндрю Джексон должен уйти!". Полицейские распылили перцовый спрей на протестующих, чтобы оттеснить их, начались столкновения, отмечает агентство.