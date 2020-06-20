Вашингтон охвачен беспорядками на фоне протестов видео
Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла пытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные NBC News.
Протестующие повалили заграждение вокруг статуи, некоторые взобрались на нее, чтобы обвязать веревкой. Толпа выкрикивала: "Эндрю Джексон должен уйти!". Полицейские распылили перцовый спрей на протестующих, чтобы оттеснить их, начались столкновения, отмечает агентство.
Четверо сотрудников полиции пострадали, пытаясь убрать палатки с площади Лафайетт, протестующие бросали в офицеров различные предметы, несколько человек задержаны.
Ранее, 20 июня, демонстранты снесли статуя генералу армии Конфедерации Альберта Пайка в столице Северной Каролины — Роли. 14 июня сообщалось о снятии митингующими бюста рабовладельца Джона Макдоно в Новом Орлеане, штат Луизиана. 10 июня митингующие в Ричмонде, штат Вирджиния, обрушили памятник Христофору Колумбу, левые активисты обвиняли первооткрывателя в геноциде коренного населения Америки.
Rioters in Lafayette Square in Washington DC are trying to topple over a statue of President Andrew Jackson— Koke Report 😷 (@KokeReport) June 23, 2020
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Эндрю Джексон, занимавший пост президента в США с 1829 по 1837 год, является одной из наиболее спорных фигур в американской истории. Он был не только рабовладельцем, но и массово переселял индейцев в резервации, чтобы расчистить территорию для белых поселенцев. Нынешний президент США Дональд Трамп называл себя сторонником Джексона.