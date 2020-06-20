Эксперты назвали самый быстрый в мире компьютер

Эксперты также сочли «Фугаку» лучшим еще в трех категориях: при использовании в промышленности, в сфере искусственного интеллекта и при анализе больших цифр.

Суперкомпьютер был создан корпорацией Fujitsu и Институтом физико-химических исследований RIKEN. Он способен совершать более 415 квадриллионов вычислений в секунду. Это примерно в 2,8 раза превышает скорость американского суперкомпьютера Summit, который занял второе место. При этом «Фугаку» работает не на полную мощность.

Замкнул тройку лидеров еще один суперкомпьютер из США. На четвертом и пятом местах расположились вычислительные машины из Китая.