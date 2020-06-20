В Сирии отразили воздушную атаку на российскую базу
Беспилотники устроили атаку в небе над городом Джабла в сирийской провинции Латакия, передает агентство SANA.
Отмечается, что ракеты направляли с территории соседнего Ливана в тот район, где находится российская авиабаза Хмеймим.
Сирийские средства ПВО отразили атаку над провинцией Хомс, поэтому ущерба удалось избежать.
Город Джабла расположен в 15 км от российской авиабазы в Хмеймиме. По данным Дамаска, атаковавшие беспилотники находятся на вооружении бандформирований, которые нарушили установленное в марте перемирие.