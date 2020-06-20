Состояние Бахрама Багирзаде остается тяжелым
В состоянии здоровья заслуженного артиста Бахрама Багирзаде нет серьезных изменений, сообщил Trend заместитель начальника по лечебным вопросам Центрального таможенного госпиталя Бахтияр Мусаев.
Состояние Бахрама Багирзаде остается стабильно критически тяжелым.
Напомним, 13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. У него было выявлено повреждение более 90% легочной ткани.