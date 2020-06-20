Книга Болтона поступает в продажу: ее сравнили с действиями Сноудена

Госсекретарь США Майкл Помпео сравнил публикацию книги бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с действиями экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена. Об этом американский политик заявил в эфире телеканала Fox News.

«Мы оставляем Министерству юстиции возможность предпринять действия, но появление такой информации представляет настоящую угрозу и настоящий вред Америке», — цитирует Лента.ру американского госсекретаря.

В мемуарах Болтона, в частности, описываются детали переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, идет речь о политике Белого дома в отношении Украины и якобы имевшей место просьбе американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину помочь ему переизбраться в этом году, пишет российское издание.

В 2013 году Эдвард Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. Сноуден бежал из США и параллельно запросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, затем разрешение продлили на такой же срок.