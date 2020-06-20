В Баку филиал банка закрыли из-за инфицированного COVID-19 сотрудника
В Баку приостановлена работа ясамальского филиала ОАО Azər Türk Bank из-за инфицированного коронавирусом сотрудника, передает Modern.az.
Согласно информации, пресс-секретарь Azər Türk Bank Рауф Агаев подтвердил данный факт. По его словам, инфицирован сотрудник банка, находившийся в отпуске: "В связи с этим руководством банка было организовано медобследование всех сотрудников филиала, а в его здании проведены дезинфекционные работы. Клиенты данного подразделения обслуживаются в головном офисе и других филиалах".