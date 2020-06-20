Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой. Об этом говорится в книге экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу.

"Что касается оценок самого Путина, Трамп ни разу не высказал никакого мнения, по крайней мере передо мной. Я никогда не спрашивал, что считал Трамп, возможно, опасаясь того, что могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру оставалось загадкой", - написал он.

При этом Болтон пишет, что его встревожило, что Трамп в 2018 году поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах.