Голливудский продюсер Стив Бинг, финансировавший фильм «Полярный экспресс», скончался в возрасте 55 лет, передают американские СМИ. TMZ сообщил, что Бинг умер, упав с 27-го этажа престижного жилого дома в Сенчури-сити Лос-Анджелеса, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил AFP, что мужчина лет пятидесяти был объявлен мертвым на том же месте, не раскрывая его личности. И возраст жертвы, и место гибели совпали с данными TMZ.

Помимо производства и финансирования таких фильмов, как боевик Сильвестра Сталлоне «Убрать Картера» и музыкального документального фильма Мартина Скорсезе «The Rolling Stones: Да будет свет», Стив Бинг стал соавтором комедии 2003 года «Кенгуру Джекпот». Он вложил более $80 млн в «Полярный экспресс» — примерно половину бюджета. Фильм 2004 года, в котором Том Хэнкс играл главную роль, собрал более $300 млн по всему миру, пишет Коммерсант.

Бинг был известным застройщиком, филантропом и политическим донором. Он был давним другом и сторонником Билла Клинтона, одолжив бывшему президенту США свой частный самолет для миссии 2009 года в Северную Корею, чтобы освободить двух американских журналистов.

СМИ сообщают, что бизнесмен страдал от депрессии.