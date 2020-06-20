По результатам исследований британской организации Global Health 50/50, проведенных более чем в 20 странах, а также согласно наблюдениям Института имени Роберта Коха в Германии, в среднем в мире две трети скончавшихся от последствий новой коронавирусной инфекции пациентов составляют мужчины, сообщает Дойче велле.

По данным германского института, число скончавшихся от COVID-19 мужчин во всех возрастных группах также вдвое превышает число умерших женщин.

Среди причин называют в первую очередь различия гормонального фона и генетически обусловленный более сильный иммунитет у женщин. Однако специалисты подчеркивают, что этот вопрос еще недостаточно изучен.