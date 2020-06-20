В Батуми вошел американский военный корабль

Эсминец военно-морских сил (ВМС) США USS Porter вошел в порт Батуми. Об этом сообщает американское посольство в Грузии.

«С радостью приветствуем морской корабль США Porter в Черном море и в прекрасном порту Батуми, в который он входит уже в третий раз», — говорится в заявлении посольства, передает ТАСС.

Целью визита является развитие странами и партнерами НАТО возможностей обеспечения безопасности на Черном море и усиление региональной стабильности, добавили в диппредставительстве. Как долго корабль пробудет в Грузии, не уточняется.