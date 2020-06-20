Граждан Азербайджана эвакуировали из Грузии: COVID-19 у них нет
Три автобуса со 178 гражданами Азербайджана, находившимися в Грузии, отправили из Тбилиси на родину, сообщает Report.
Согласно информации, результаты их тестов на коронавирус, проведенных накануне, оказались негативными.
Граждане Азербайджана будут доставлены на погранично-пропускной пункт "Красный мост". У них будет однодневное разрешение на свободное передвижение, чтобы добраться до мест проживания в рамках особого карантинного режима в стране.