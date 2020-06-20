Forbes: Новая война в Карабахе будет войной беспилотников

Отдел информации 11:25

Забытая война на Кавказе получает новый импульс, потому что стороны приобретают более современные беспилотные технологии для разведки и нанесения ударов. Об этом в своей статье в журнале Forbes пишет военный обозреватель Дэвид Хамблинг. Автор отмечает, что после развала СССР между Арменией и Азербайджаном разгорелся конфликт в Нагорном Карабахе. Армения оккупировала часть территорий Азербайджана, включая и Нагорный Карабах, где было создано сепаратистское образование. Нагорный Карабах так и не был признан «независимым» и признается на международном уровне как часть Азербайджана. При этом, несмотря на достигнутый режим прекращения огня, конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается.

В статье отмечается, что в 2016 году конфликт разгорелся с новой силой и перешел в открытые боевые действия. Новая эскалация конфликта запомнилась тем, что азербайджанская армия использовала израильские ударные беспилотники-камикадзе Harop. В ходе апрельских боев эти беспилотники успешно поражали артиллерийские установки армян, системы противовоздушной обороны, а также автобус, перевозивший добровольцев на фронт. Беспилотники-камикадзе Harop были проданы Азербайджану израильской компанией IAI. Затем соглашение на поставку беспилотников Orbiter 1K с Азербайджаном заключила израильская компания Aeronautics. В статье отмечается, что Азербайджан и сам начал лицензионное производство дронов Orbiter под названием Zərbə. В 2019 году Азербайджан приобрел у Израиля дроны SkyStriker и начал расширять производство собственных беспилотников. В 2018 году в Азербайджане анонсировали работу над производством трех разных беспилотников-камикадзе. Эти дроны могут зависать в воздухе и искать подходящую цель на протяжении трех часов.