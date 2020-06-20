Forbes: Новая война в Карабахе будет войной беспилотников
Забытая война на Кавказе получает новый импульс, потому что стороны приобретают более современные беспилотные технологии для разведки и нанесения ударов. Об этом в своей статье в журнале Forbes пишет военный обозреватель Дэвид Хамблинг.
Автор отмечает, что после развала СССР между Арменией и Азербайджаном разгорелся конфликт в Нагорном Карабахе. Армения оккупировала часть территорий Азербайджана, включая и Нагорный Карабах, где было создано сепаратистское образование. Нагорный Карабах так и не был признан «независимым» и признается на международном уровне как часть Азербайджана. При этом, несмотря на достигнутый режим прекращения огня, конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается.
В статье отмечается, что в 2016 году конфликт разгорелся с новой силой и перешел в открытые боевые действия. Новая эскалация конфликта запомнилась тем, что азербайджанская армия использовала израильские ударные беспилотники-камикадзе Harop. В ходе апрельских боев эти беспилотники успешно поражали артиллерийские установки армян, системы противовоздушной обороны, а также автобус, перевозивший добровольцев на фронт.
Беспилотники-камикадзе Harop были проданы Азербайджану израильской компанией IAI. Затем соглашение на поставку беспилотников Orbiter 1K с Азербайджаном заключила израильская компания Aeronautics.
В статье отмечается, что Азербайджан и сам начал лицензионное производство дронов Orbiter под названием Zərbə. В 2019 году Азербайджан приобрел у Израиля дроны SkyStriker и начал расширять производство собственных беспилотников. В 2018 году в Азербайджане анонсировали работу над производством трех разных беспилотников-камикадзе. Эти дроны могут зависать в воздухе и искать подходящую цель на протяжении трех часов.
Автор статьи отмечает, что Армения также предпринимает попытки по производству беспилотников. Так, в Карабахе был испытан один из дронов-камикадзе.
«Дроны идеально подходят для такого типа конфликтов. Они не дороги в производстве и обладают высокой точностью поражения целей», - подчеркивается в статье.
Сотрудник базирующегося в Вашингтоне Американского центра безопасности Самуэль Бендет отмечает, что использование беспилотников в вооруженных конфликтах будет только ускоряться. О производстве собственных беспилотников уже заявили Азербайджан, Украина, Армения, Казахстан, Эстония, Беларусь и другие страны.
«Беспилотники являются более дешевым и эффективным средством. Военные на Кавказе значительно увеличили свои возможности», - сказал Бендет, добавив, что новая война в Карабахе будет уже войной беспилотников.