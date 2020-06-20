Коронавирус в России: почти 7 500 заболевших и 153 умерших

За последние сутки в России выявили 7 425 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах России. Большинство из них в Москве (1081), Московской области (504) и ХМАО (319). Зарегистрировано 153 летальных исхода среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, 12 013 человек вылечились.

Общее число инфицированных с начала пандемии в России превысило 599 тысяч. С 21 по 22 июня в России было выявлено 7 600 новых случаев заражения коронавирусом. 95 человек скончались, более 4,7 тысячи выздоровели.