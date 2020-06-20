Объявленного Азербайджаном в розыск мошенника задержали в Украине фото
В украинском городе Ужгород полиция задержала гражданина Азербайджана, объявленного в международный розыск по подозрению в мошенничестве, сообщают украинские СМИ.
Сотрудники Интерпола совместно с оперативниками Закарпатского уголовного розыска и сектора международного полицейского сотрудничества установили местонахождение 43-летнего азербайджанца. Задержание провели возле одного из торгово-развлекательных центров, заявили в украинской Национальной полиции.
Отмечается, что задержанный является фигурантом уголовных дел о мошеннических действиях в составе группы лиц на территории Азербайджана. Суд Баку объявил его в розыск. Решение об экстрадиции задержанного будет принимать украинский суд.