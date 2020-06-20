Байкал начал мутнеть

Озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть из-за массового вымирания губок, фильтрующих в нем воду. Об этом свидетельствуют результаты исследований иркутских ученых, сообщает РЕН ТВ.

По информации специалистов, если еще десять лет назад данное явление было зафиксировано в отдельных районах, то в настоящее время оно стало уже повсеместным. Не исключено, что уже в ближайшее время вода в озере станет мутной.

«Особенно катастрофическое сокращение идет в заливе около поселка Листвянка. Там идет сокращение численности по сравнению с 2015 годом от 6 до 15 раз», — заметила научный сотрудник Лимнологического института СО РАН Ольга Майкова.