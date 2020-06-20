Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения отправили Азербайджану 160 тысяч масок и 8 тысяч защитных комбинезонов, сообщает Trend со ссылкой на ВОЗ.

Согласно информации, в Азербайджан доставлено 10 тысяч прозрачных масок, 10 тысяч защитных масок, 140 тысяч респираторных масок и 8 тысяч защитных комбинезонов. Данная помощь является частью "Инициативы солидарности для здоровья", в которую ЕС вносит вклад в размере 30 млн евро для борьбы стран Восточного партнерства с COVID-19.