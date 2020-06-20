Больше всего заболевших коронавирусом в Бинагадинском, Ясамальском и Хатаинском районах

Наиболее высокий показатель инфицирования коронавирусом в Баку отмечен в Бинагадинском, Ясамальском и Хатаинском районах, сообщает сайт koronavirusinfo.az.

Показатель инфицирования в Бинагадинском районе составил 12,3%, в Ясамальском районе - 12,2%, в Хатаинском районе - 12,2%, в Сабунчинском районе - 11,7%, в Насиминском районе - 11,9%, в Сураханском районе - 9,2%, в Наримановском районе - 8,8%, в Низаминском районе - 7,9%, в Гарадагском районе - 6,0%, в Хазарском районе - 4,3%, в Сабаильском районе - 4,2%, в Пираллахинском районе - 0,3%.

Отметим, на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 13 207 случаев инфицирования коронавирусом, из заразившихся 7 168 человек вылечились, 161 человек скончался, лечение 5 878 человек продолжается в больницах особого режима.