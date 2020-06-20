Задержаны водители, тайно перевозившие людей из Баку в регионы

Задержаны водители, перевозившие пассажиров с нарушением карантинного режима из Баку в Гянджу и Шеки. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе расследования, проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были установлены основания для подозрения в том, что Эльданиз Дашдамиров и Хафиз Искендеров, нарушив требования санитарно-гигиенического и карантинного режимов, на своих автомобилях за различную плату незаконно перевозили пассажиров в Гянджу и Шеки.

В результате оперативных мероприятий у Э.Дашдамирова и Х.Искендерова были обнаружены и изъяты пронумерованные денежные купюры, оба они сознались в совершенных противозаконных действиях.

По факту с продолжением расследования в Управлении по исполнению неуголовного преследования начато исполнение об административном правонарушении по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов), в соответствии с законодательством дела направлены в Бинагадинский и Гарадагский районные суды для принятия решения.

Решениями судов Э.Дашдамиров и Х.Искендеров привлечены к административной ответственности, в отношении них избрана мера пресечения в виде административного ареста на 20 суток.