Прокуратура об убийстве в Гобустане

22 июня в Гобустане было найдено тело 46-летнего Эльмана Джаббарова с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом haqqin.az сообщили в прокуратуре Гобустанского района.

Группа сотрудников прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрела место происшествия и тело убитого. По факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (преднамеренное убийство) УК Азербайджана.

Было установлено, что убийство на почве личного конфликта совершил 46-летний Ровшан Магеррамов, который был задержан и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.