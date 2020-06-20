Кёнуль Нуруллаева, депутат Милли Меджлиса, глава рабочей группы по азербайджано-хорватским межпарламентским связям 12:39

В последнее время во всех институтах Европейского Союза наблюдается направленность в сторону единого подхода по отношению к вопросу территориальной целостности и национального суверенитета. Только в этом году на уровне отдельных официальных и уполномоченных органов Евросоюза были приняты три основополагающих документа, в каждом из которых выражается уважение и приверженность территориальной целостности.

В Армении снова царит страх войны В то же время раскрываются конкретные параметры определения со стороны ЕС понятия «территориальная целостность», особенно в отношении Азербайджана. Становится ясным, что поддержка Евросоюзом территориальной целостности Азербайджана подразумевает границы, признанные на международном уровне, то есть территорию, включающую и регион Нагорного Карабаха. А это, в свою очередь, говорит о том, что данные документы служат укреплению правовой базы для справедливого урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В документе «Выводы о будущем Восточного партнерства», принятом Советом министров иностранных дел ЕС 11 мая 2020 года, ЕС выразил свою приверженность международному праву, включая территориальную целостность, независимость и суверенитет. Не случайно то, что в запутанных и противоречивых статьях армянских аналитиков, встревоженных после принятия именно этого документа, начали появляться заголовки о том, что якобы Азербайджан собирается начать военные действия с согласия Запада. Вслед за этим, 28 мая 2020 года, во время видеоконференции Совета Безопасности ООН по сотрудничеству между ООН и региональными организациями Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что поддержка национального суверенитета и территориальной целостности останется ключевым элементом отношений ЕС со странами ВП. В заявлении о третьей магистрали, которая соединит Армению и оккупированный Нагорный Карабах, подписанном 10 июня 2020 года председателем Комитета межпарламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан госпожой Мариной Кальюранд, постоянным докладчиком Европейского парламента по Армении Траяном Бэсеску и постоянным докладчиком Европейского парламента по Азербайджану Зеляной Зовко, содержится предупреждение для Армении. Спустя 10 дней после принятия данного документа, не поддерживающего сепаратистскую дорожную «стратегию» Пашиняна и оказавшего эффект холодного душа, Европейский парламент принял более конкретный и принципиальный документ. В резолюции под названием «Рекомендации Комиссии ЕС и вице-президенту Комиссии / Верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности в рамках Программы ЕС «Восточное партнерство» накануне июньского (2020 года) саммита Европейского парламента», принятой 19 июня, дается ссылка на «Требования к стратегии Европейского Союза на Южном Кавказе».

Резолюция дает нам право на войну? В последнем документе содержится ряд серьезных положений, отражающих принципиальную позицию Евросоюза в отношении именно территориальной целостности - прежде всего, территории, захваченные вооруженными силами Армении, называются «оккупированными территориями». Также отмечается, что независимость, суверенитет и территориальная целостность государств Восточного партнерства нарушены из-за неразрешенных региональных конфликтов, внешнего нападения и продолжающейся оккупации территории некоторых из этих стран. В документе содержится призыв к немедленному выводу иностранных войск со всех оккупированных территорий. Этот призыв относится к участникам «Восточного партнерства», на территории которых дислоцированы оккупационные войска. Самым важным моментом является тот факт, что в документе упоминается грубое нарушение прав человека во время именно тех конфликтов, которые возникли в результате иностранной военной агрессии. Другими словами, основной упор делается на нарушение прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, ставших жертвами агрессивной и оккупационной политики Армении. Тем самым армянской стороне перекрывается кислород для манипуляции своим притязанием параноидального характера – принципом самоопределения народа (?) Нагорного Карабаха. В другом пункте резолюции говорится, что, если агрессоры добровольно не вернутся на свои первоначальные позиции, то есть за государственную границу, оккупированная страна имеет право силой обеспечить свою территориальную целостность, признанную и впредь поддерживаемую со стороны Европейского Союза. Это, в свою очередь, является поддержкой права Азербайджана использовать все возможные варианты для восстановления своей территориальной целостности. Наравне с этим, не следует забывать и о том, что до сих пор Евросоюз старался не брать на себя большую ответственность за армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, перекладывая ее полностью на Минскую тройку ОБСЕ. Также, в отличие от нагорно-карабахского конфликта, ЕС проявлял более объективное отношение к похожим конфликтам на Южном Кавказе. Одним словом, избирательный подход ЕС к конфликтам часто огорчал официальный Баку. В то время как Азербайджан всегда выступал в качестве надежного партнера по отношению к Европейскому Союзу. Сотрудничество с Евросоюзом является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана, наравне и с тем, что ЕС является ключевым торговым партнером страны. Наша страна играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Евросоюза, по значимости считающейся равной национальной безопасности.