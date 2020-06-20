Турция создает особое ведомство по событиям 1915 года

Высший консультативный совет Турции под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана постановил создать отдельное ведомство, которое будет реагировать на утверждения и события, связанные с событиями 1915 года в Османской империи. Об этом сообщает газета Hürriyet.

На заседании президенту Эрдогану представили доклад о ситуации с признанием рядом стран событий 1915 года "геноцидом армян" и об их политике. В Турции сейчас не существует единой структуры, которая бы занималась выработкой политики по этому вопросу. В связи с этим принято решение сформировать "автономное и гражданское ведомство", в функции которого будет входить только выработка стратегии реагирования и вариантов ответа на заявления о "геноциде" и иные связанные с этой темой аспекты. Новый орган не будет напрямую связан с правительством, он займется политическими, культурными, историческими аспектами проблемы и пропагандой турецкой точки зрения, передает ТАСС.

В докладе также отмечается, что армянское лобби в последнее время перестало передавать в международные суды заявления о "геноциде" в связи с вероятностью отказа в рассмотрении из-за формулировки. Лоббисты, как указали авторы доклада, пытаются заменить и ввести в общий дискурс вместо термина "геноцид" "преступление перед человечеством" применительно к событиям 1915 года в Османской империи. Этот вопрос, по мнению Анкары, требует срочного внимания.