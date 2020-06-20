В Барде задержан убийца парикмахера

22 июня, примерно в 19:00, в одной из парикмахерских на территории Бардинского района Джейхуна Мамедова (1997 г.р.) ударили ножом. Он был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, спасти ему жизнь не удалось.

Как сообщили haqqin.az в районной прокуратуре, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (преднамеренное убийство) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

В ходе следствия было установлено, что к убийству причастен Рауль Намазов (2004 г.р.). Он задержан в качестве подозреваемого. Расследование продолжается.