Индия и Китай договорились о перемирии

Индия и Китай договорились принять меры, чтобы снизить напряжение на спорной приграничной территории в Ладакхе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайский МИД.

Обе стороны решили как можно скорее обеспечить разъединение сил. При этом Пекин опроверг информацию о том, что во время перестрелки в Ладакхе погибли более 40 китайских военных. Данные, распространенные индийскими СМИ, назвали «фейк ньюс».

Телеканал NDTV со ссылкой на источники в армии Индии отмечает, что переговоры прошли в «теплой, позитивной и конструктивной атмосфере». Указывается, что Пекин и Нью-Дели обсудили и «другие моменты конфликта».