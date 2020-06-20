Эльман Пашаев опроверг версию о хроническом алкоголизме Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев опроверг версию о том, что заслуженный артист России Михаил Ефремов страдает хроническим алкоголизмом. Его слова передает РИА Новости.

Пашаев назвал сообщение о том, что актеру диагностировали хронический алкоголизм, чушью: «Он высокооплачиваемый актер, если бы он был хроническим алкоголиком, платили бы ему такие деньги».

Адвокат подчеркнул, что вопрос о лишении Ефремова водительских прав будет рассматриваться в рамках уголовного дела о смертельной аварии. Он также заявил, что его подзащитного не водили к наркологу и диагноз ему никто поставить не мог.

Ранее во вторник Telegram-канал Mash сообщил, что Ефремову диагностировали хронический алкоголизм. Отмечалось, что полиция потребует лишить его водительских прав пожизненно.

Ефремов устроил аварию в центре Москвы 8 июня в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП умер водитель фургона Сергей Захаров.