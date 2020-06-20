В украинских городах возвращают карантинные ограничения

В связи с увеличившимся количеством заболевших в Украине и с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в Одессе с 22 июня усилен карантинный режим, пишут украинские СМИ.

В частности, запрещается пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус. Обязательным является ношение средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в общественных зданиях и сооружениях (в частности, административных зданиях, объектах торговли, выставочных залах и местах предоставления услуг), а также общественном транспорте. Количество пассажиров в городском транспорте не должно превышать количество сидячих мест. Запрещена деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.

Как пишет Московский комсомолец, в некоторых других регионах Украины ситуация также обострилась, опять начался рост заболеваемости: министр здравоохранения страны Максим Степанов в срочном порядке отправился во Львовскую область, где в последнюю неделю также наблюдается резкий скачок инфекции.