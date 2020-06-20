В Азербайджане увеличился спрос на доллары

Сегодня на внеочередном валютном аукционе в Центральном банке Азербайджана с участием Госнефтефонда полностью удовлетворен спрос в объеме 33 млн долларов США.

Это на 6,1 млн долларов США, или на 22,7% больше, чем на торгах 18 июня.

В марте в Азербайджане наблюдался рост спроса на инвалюту на фоне сильного удешевления цен на нефть, но с 29 марта спрос начал постепенно снижаться.

Как сообщалось ранее, по данным Государственного нефтяного фонда, всего в январе-мае 2020 года фондом на валютных аукционах было продано инвалюты на $3 млрд 637 млн, в том числе в марте - $1 млрд 928,3 млн, в апреле - $531,1 млн, в мае - $334 млн.