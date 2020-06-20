И в Казахстане усиливают карантинный режим

Власти Костанайской области Казахстана из-за резкого ухудшения в последние дни эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции усиливают карантинный режим.

Как пишет сайт top-news.kz, ежедневно регистрируется от 50 до 100 заболевших. "В связи с ростом числа зараженных лаборатории начали работать с дополнительной нагрузкой. Это касается и медицинских работников, задействованных в лечении больных. Персоналу приходится работать сверхурочно, что отражается на их здоровье. Кроме того, ощущается нехватка мест в лечебных учреждениях", — говорит главный государственный санитарный врач области Владимир Нечитайло.

Причинами такой ситуации, по его словам, явилось массовое неисполнение ограничительных мероприятий как со стороны населения, так и субъектов предпринимательства. С учетом роста числа заболевших принято решение по усилению режима с 23 июня по 30 июня.