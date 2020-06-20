Нефть дорожает

Цена на нефть сорта Brent пробила максимальное значение с начала весны. По состоянию на 13:20 она достигла 43,34 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сорта WTI также растет, достигнув 40,98 доллара. На максимуме американский сорт превышал 41 доллар. В последний раз на таком уровне сырье торговалось 6 марта, когда стало известно о развале сделки в формате ОПЕК+.

С мая, когда в силу вступило новое соглашение 23 стран о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, стоимость сырья последовательно растет.

Поддержку ей оказывает повышающий спрос, который происходит на фоне восстановления экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Также положительный эффект оказало продление максимальных ограничений ОПЕК+ еще на месяц.