Назначен новый посол Пакистана в Азербайджане
Новым послом Пакистана в Азербайджане назначен Билал Хайи, сообщает Trend со ссылкой на посольство Пакистана в Азербайджане.
Согласно сообщению МИД Пакистана, новоназначенный посол встретился в Исламабаде с министром иностранных дел Шахом Махмудом Куреши.
Пакистан одно из первых государств, признавших независимость Азербайджана. Дипотношения между двумя странами были установлены 9 июня 1992 года. 12 марта 1993 года было открыто посольство Пакистана в Баку, а 24 августа 1997 года - посольство Азербайджана в Исламабаде.