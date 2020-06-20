Синоптики о погоде на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
На Апшероне ночью температура воздуха составит 21-25, днем 31-36, в Баку ночью 22-24, днем 33-35 градусов тепла.
Атмосферное давление опустится с 759 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 35-40%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, град. Западный ветер местами усилится.
Ночью 20-25, днем 35-39, в горах ночью 12-17, днем 22-27 градусов тепла.