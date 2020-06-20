190 манатов выдадут в городах и районах с особым карантинным режимом

Кабинет министров Азербайджана принял решение о выдаче единовременной выплаты в размере 190 манатов по городам Баку, Сумгаит, Гянджа, Ленкорань, а также по Апшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому и Масаллинскому районам.

Согласно решению, исходя из "Условий и порядка предоставления единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных в связи с применением специального карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19)", утвержденных постановлением Кабинета министров от 7 апреля 2020 года №127, в соответствии с правилами и после проведения повторной проверки выплату в размере 190 манатов осуществят лицам, ранее получившим единовременную выплату по городам Баку, Сумгаит, Гянджа, Ленкорань, а также по Апшеронскому, Евлахскому, Джалилабадскому и Масаллинскому районам.