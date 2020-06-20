Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 14:34

Среди всех проблем, которые свалились на Америку в этом году, есть одна, от решения которой особенно зависит психологическое состояние нации. Дело в том, что в условиях пандемии голосование на президентских выборах, учитывая страх граждан прийти на участки и подцепить вирус, будет в основном проходить по почте. А это гарантирует, что американцы не узнают, кто будет их президентом на ближайшие четыре года в ночь 3 ноября. Столичная The Washington Post предсказывает, что на подсчет голосов уйдут дни и даже недели.

Такой сценарий Америка уже проходила в 2000 году, когда в штате Флорида состоялся пересчет голосов, поданных за республиканца Джорджа Буша-младшего и кандидата от демократов Альберта Гора. Тогда имя победителя, которым, как известно стал Буш, было объявлено 35 дней, спустя и все это время нация пребывала в томительном, крайне дискомфортном состоянии. Но тогда в США не было ни пандемии коронавируса, которая уже унесла жизни 118 тысяч человек, не проходила революция потомков рабов, а значительная часть населения не боролась бы неистово с памятниками героям Гражданской войны и отцам-основателям Соединенных Штатов, которые теперь обвиняются в расизме. Не было такой поляризации страны, да и кандидаты, участвовавшие в той гонке были поспокойнее. По крайней мере ни Буш ни Гор не обвиняли друг друга в подлоге и терпеливо ожидали результатов ручного подсчета голосов. А что теперь? Трамп в течение долгого времени вел титаническую борьбу, требуя запретить голосование по почте, которое, по его словам, даст сильные преимущества демократам. Непонятно только, почему именно им, а не республиканцам, которые окажутся точно в такой же ситуации.

Но на этом страхи нынешнего президента не заканчиваются. В понедельник он написал в своем твиттере, что «миллионы почтовых бюллетеней будут отпечатаны в зарубежных странах и это будут скандалом всех времен». О такой же угрозе массового подлога и иностранного вмешательства предупреждает и верный оруженосец президента генеральный прокурор США Уильям Барр. Нет необходимости конкретизировать, какие зарубежные страны имеют в виду Трамп и Барр. Это, конечно прежде всего Россия и Китай, главные враги Соединенных Штатов, которые только и думают, как бы подорвать американскую демократию. Ну, а в ожидании масштабного иностранного вмешательства власти штатов, не Трамп пытаются принять меры, чтобы свести к минимуму риск слишком продолжительного подсчета. Опыт проведения голосования по почте на праймериз не слишком вдохновляет. Верховный суд принял решение в отношении праймериз в штата Висконсин, который в этом сезоне был пионером в голосовании по почте, чтобы к рассмотрению были приняты все бюллетени, которые избирательные участки получат в день голосования и в течение шести дней после него. В результате подсчет голосов затянулся более чем на неделю. Подобная ситуация сложилась в Пенсильвании, Джорджии и Неваде, где были получены свыше 3 миллионов почтовых бюллетеней. В Пенсильвании, например, подсчет закончился лишь 10 дней спустя после голосования. Кстати сказать, голосование по почте не новинка для США. В штате Огайо например, где сейчас проголосуют таким образом 1.7 миллионов человек, в 2016 году проголосовало 1.2 миллиона, но тогда никто не беспокоился о вбросе отпечатанных за бугром бюллетеней. Власти Пенсильвании и других штатов пытаются увеличить время досрочного получения бюллетеней с нынешних 13 часов, которые позволяет закон, но это требует утверждение судом, а это долгая процедура. Президентский историк Дуглас Бринкли предупреждает о том, что слишком долгий подсчет на президентских выборах почти наверняка вызовет взаимные обвинения в подлоге и жульничестве. По его словам «было бы лучше, если бы или Байден, или Трамп победил с большим отрывом и люди бы приняли этот результат».