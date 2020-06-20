Президента США будут выбирать по почте наша корреспонденция
Среди всех проблем, которые свалились на Америку в этом году, есть одна, от решения которой особенно зависит психологическое состояние нации. Дело в том, что в условиях пандемии голосование на президентских выборах, учитывая страх граждан прийти на участки и подцепить вирус, будет в основном проходить по почте. А это гарантирует, что американцы не узнают, кто будет их президентом на ближайшие четыре года в ночь 3 ноября.
Столичная The Washington Post предсказывает, что на подсчет голосов уйдут дни и даже недели.
Такой сценарий Америка уже проходила в 2000 году, когда в штате Флорида состоялся пересчет голосов, поданных за республиканца Джорджа Буша-младшего и кандидата от демократов Альберта Гора. Тогда имя победителя, которым, как известно стал Буш, было объявлено 35 дней, спустя и все это время нация пребывала в томительном, крайне дискомфортном состоянии.
Но тогда в США не было ни пандемии коронавируса, которая уже унесла жизни 118 тысяч человек, не проходила революция потомков рабов, а значительная часть населения не боролась бы неистово с памятниками героям Гражданской войны и отцам-основателям Соединенных Штатов, которые теперь обвиняются в расизме.
Не было такой поляризации страны, да и кандидаты, участвовавшие в той гонке были поспокойнее. По крайней мере ни Буш ни Гор не обвиняли друг друга в подлоге и терпеливо ожидали результатов ручного подсчета голосов. А что теперь? Трамп в течение долгого времени вел титаническую борьбу, требуя запретить голосование по почте, которое, по его словам, даст сильные преимущества демократам. Непонятно только, почему именно им, а не республиканцам, которые окажутся точно в такой же ситуации.
Но на этом страхи нынешнего президента не заканчиваются. В понедельник он написал в своем твиттере, что «миллионы почтовых бюллетеней будут отпечатаны в зарубежных странах и это будут скандалом всех времен». О такой же угрозе массового подлога и иностранного вмешательства предупреждает и верный оруженосец президента генеральный прокурор США Уильям Барр.
Нет необходимости конкретизировать, какие зарубежные страны имеют в виду Трамп и Барр. Это, конечно прежде всего Россия и Китай, главные враги Соединенных Штатов, которые только и думают, как бы подорвать американскую демократию.
Ну, а в ожидании масштабного иностранного вмешательства власти штатов, не Трамп пытаются принять меры, чтобы свести к минимуму риск слишком продолжительного подсчета. Опыт проведения голосования по почте на праймериз не слишком вдохновляет. Верховный суд принял решение в отношении праймериз в штата Висконсин, который в этом сезоне был пионером в голосовании по почте, чтобы к рассмотрению были приняты все бюллетени, которые избирательные участки получат в день голосования и в течение шести дней после него. В результате подсчет голосов затянулся более чем на неделю.
Подобная ситуация сложилась в Пенсильвании, Джорджии и Неваде, где были получены свыше 3 миллионов почтовых бюллетеней. В Пенсильвании, например, подсчет закончился лишь 10 дней спустя после голосования.
Кстати сказать, голосование по почте не новинка для США. В штате Огайо например, где сейчас проголосуют таким образом 1.7 миллионов человек, в 2016 году проголосовало 1.2 миллиона, но тогда никто не беспокоился о вбросе отпечатанных за бугром бюллетеней.
Власти Пенсильвании и других штатов пытаются увеличить время досрочного получения бюллетеней с нынешних 13 часов, которые позволяет закон, но это требует утверждение судом, а это долгая процедура.
Президентский историк Дуглас Бринкли предупреждает о том, что слишком долгий подсчет на президентских выборах почти наверняка вызовет взаимные обвинения в подлоге и жульничестве. По его словам «было бы лучше, если бы или Байден, или Трамп победил с большим отрывом и люди бы приняли этот результат».
Но возможно, такой идеальной победы одного никто в США не увидит. Джо Байден говорит о том, что Трамп может «украсть выборы», а последний успокаивает соотечественников, что если он проиграет, то найдет себе другое приличное занятие, но причиной его возможного поражения, конечно же, станет почтовое мошенничество.
Мир ждет этой осенью увлекательный спектакль. Но разыгран он будет не только 3 ноября, а раньше, на трех дебатах, которые проведут Байден 29 сентября, 15 и 22 октября. Это будет супер-баттл, если конечно кандидаты, одному из которых 77 лет, а другому 74 года не упадут в какой-то момент со сцены. Байдену вообще более комфортно молчать, ибо он как никто другой известен своими многочисленными gaffes—нелепицами и потерей чувства реальности. Недавно во время публичного выступления он перепутал свою дочь с женой, которые стоили по обе стороны от трибуны. Но и здоровье Трампа вызывает серьезные опасения публики. Здесь несколько дней обсуждали как президент медленно, внимательно смотря себе под ноги и отчаянно пытаясь не упасть спускается с лестницы после выступления в военной академии в Вест Пойнт.
Так что миру нужно запастись хорошим количеством поп-корна. Главное, чтобы не поперхнуться им, если в Америке будет происходить что-либо особенно смешное или трагичное.