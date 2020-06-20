Новая воинская часть в прифронтовой зоне фото
В прифронтовой зоне состоялась церемония открытия очередной новой воинской части ВВС, в которой принл участие заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз Таиров.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, генерал-лейтенант Р. Таиров осмотрел здание штаба, солдатскую казарму, медпункт, столовую, классные комнаты, продовольственные и вещевые склады, котельную, а также другие служебные и административные объекты на территории части. Было отмечено, что условия, созданные в новой воинской части, окажут положительное влияние на поддержание высокого уровня боеготовности ВВС и обеспечат качественную организацию и несение боевого дежурства.