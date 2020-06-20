Россия начала испытывать на людях вакцину против коронавируса

У ряда добровольцев, согласившихся испытывать вакцину от коронавируса в Сеченовском университете в Москве, в течение первых часов были отмечены повышенная температура и головная боль. Из сообщений на сайте университета стало известно, что через день эти симптомы у добровольцев прошли, сообщает Росбалт.

Уточняется, что в рамках первого этапа изучения эффективности и безопасности вакцины, который начался 18 июня, были вакцинированы 18 добровольцев.

В сообщении говорится, что добровольцев заранее предупредили о возможных рисках при тестировании вакцины.

По словам директора Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук, реакция на вакцину от COVID-19 была стандартной для такого рода процедур.