Болтон рассказал, почему Трамп передумал бомбить Иран

По словам Болтона, после того как Иран сбил военный беспилотник США, Трамп отдал приказ о подготовке к удару. После этого президент запросил данные о возможных жертвах, эксперты оценили потери среди иранцев в 150 человек.

«Я пытался объяснить, что мнимое число «жертв» было абсолютно гипотетическим, но Трамп не слушал. У него в голове стояли образы 150 мешков с телами, и объяснять было нечего», — написал экс-советник в своей книге.

Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник у входа в Персидский залив зимой 2020 года из-за вероятного нарушения воздушного пространства страны. Изначально Трамп заявил, что Иран «совершил очень большую ошибку», однако позже предположил, что аппарат мог быть сбит военными непреднамеренно.