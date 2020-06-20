Глава «Азеригаз» о работе компании в период карантина

- В условиях глобализации любой важный фактор, влияющий на мировую экономику, не остается незамеченным для экономик стран. Таким образом, бизнес-процессы и коммерческая сфера характеризуются взаимозависимостью (зависимостью) между национальными экономиками, действующими по принципу рыночных отношений. Является ли этот эффект положительным или отрицательным, определяется происхождением ситуации, возможностями, которые она может создать, перспективами развития, а также последствиями, ограничениями и лишениями, которые она вызовет.

- Уважаемый Руслан муаллим, как организовывает свою деятельность ПО «Азеригаз», оказывающее коммунальные услуги населению в сфере газообеспечения в условиях пандемии COVID-19?

Генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев поделился в интервью haqqin.az своим мнением об организации работы ПО «Азеригаз» в условиях пандемии COVID-19 и о вопросах усовершенствования законодательства в газовой сфере.

Несомненно то, что пандемия COVID-19, которая быстро распространяется по всему миру, оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни, а также вызывает экономический застой. Задача предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане обусловила необходимость введения карантинного режима, обусловленного реализацией мер, направленных на социальную изоляцию. Это в первый период сопровождается ограничением рабочего времени предприятий, работающих в некоторых сферах, специальным регулированием, а в некоторых случаях пусть и временным, но полным приостановлением деятельности.

Однако под руководством президента Ильхама Алиева, который считает защиту жизни и здоровья людей в борьбе с пандемиями высшей целью и приоритетом, были предприняты необходимые меры не только в сфере укрепления социальной устойчивости малоимущих, укрепления материально-технического обеспечения медицинских учреждений, в том числе и открытия модульных больниц, но и меры по финансовой поддержке коммерческих структур, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Так, 4 апреля 2020 года премьер-министр утвердил «План мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства».

В целях предотвращения распространения глобальной пандемии коронавируса (COVID-19) внутри Азербайджана, угрозы, которую он может представлять для здоровья населения в нашей стране, и других осложнений Оперативный штаб при Кабинете министров издал инструкцию «О работе в условиях особого режима», также в связи с этим SOCAR издала соответствующие приказы. На основании этих документов ПО «Азеригаз» издало приказ «О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции».

Согласно тому приказу, учитывая специфику оказываемых коммунальных услуг, был составлен список сотрудников (старше 60 лет, женщины, имеющие на попечении детей, имеющие онкологические и хронические заболевания и др.). Для них были созданы условия для работы из дома.

Помимо этого, обеспечена регулярная дезинфекция рабочих мест, перед лифтами и санитарными узлами установлены аппараты с дезинфицирующими средствами. Периодически сотрудники сдают тесты, а всему коллективу поручено строго соблюдать требования режима карантина. В отношении сотрудников, которые не в полной мере соблюдают требования карантина, предпринимаются дисциплинарные меры.

Для оказания населению бесперебойных услуг в сфере газоснабжения ПО «Азеригаз» организовало свою работу в усиленном режиме в соответствии с введенным в стране режимом карантина. Посредством видеосвязи регулярно проводятся заседания руководителей структурных подразделений, организуется прием граждан по видеосвязи, по результатам которых даются соответствующие поручения.

- Какие меры предпринимаются для усовершенствования деятельности ПО «Азеригаз», которая регулируется законодательством?

- Вы знаете, порой недостаточно соблюдать нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в какой-либо сфере. Учитывая тенденции в регулируемой сфере и их соответствие реальным требованиям, необходимо принимать новые законы, усовершенствовать законодательство и заполнять в нем пробелы. Потому что эффективность принятых нормативно-правовых актов и коэффициент полезного действия зависят от полноценной и качественной регуляции. Не случайно распоряжением главы государства от 29.05.2019 «По ускорению реформ в энергетическом секторе Азербайджана» Кабинету министров поручено подготовить и предоставить главе государства новый проект «Закона о газовом обеспечении», который был принят еще в 1998 году. В подготовке законопроекта «Об энергетике» активно участвуют специалисты ПО «Азеригаз».

Стоит отметить, что в законодательных актах (Закон о газовом обеспечении, Правила использования газом), регулирующих эту сферу, не отражены нормы, по которым необходимо определить ущерб, нанесенный незаконным использованием газа (Несанкционированное вмешательство в газовую линию или порча газовых счетчиков).

Для заполнения этих пробелов был подготовлен проект «Об изменениях и дополнениях в правила использования газа» и представлен в Администрацию президента. Надеемся, что эти предложения, направленные на усовершенствование отношений в этой сфере и заполнение пробелов, будут в скором времени приняты на уровне законодательства.