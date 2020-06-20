Болтон: Трамп угрожал ударом по Сирии, если...

Президент США Дональд Трамп заявлял, что готов "чертовски сильно" ударить по Сирии в начале 2019 года, если Дамаск немедленно не освободит задержанных американцев. Об этом говорится в книге мемуаров экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая выходит в продажу, пишет ТАСС.

"Переговоры относительно нашей роли в Сирии усложнялись постоянным желанием Трампа позвонить Асаду по вопросу американских заложников, хотя я и Помпео считали это нежелательным. К счастью, Сирия спасла Трампа от самого себя, отказавшись даже разговаривать с Помпео об этом. Трамп сердито ответил: "Передайте им, что мы нанесем сильный удар, если они не вернут заложников, мы нанесем чертовски сильный удар. Мы хотим, чтобы заложники были возвращены через неделю, или они никогда не забудут нашего удара", - рассказал экс-помощник.

Болтон отметил, что в тот момент обсуждались детали объявленного ранее вывода американских войск из Сирии, что Трамп требовал сделать как можно скорее. При этом, согласно мемуарам, американский президент в то же время требовал от военных "уничтожить ИГ за две недели".

При этом Болтон последовательно проводит мысль о том, что Трамп всеми силами добивался скорейшего вывода американских войск из Сирии, чтобы "выполнить обещание, данное во время избирательной кампании".