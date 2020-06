Болтон: Трамп угрожал ударом по Сирии, если...

Президент США Дональд Трамп заявлял, что готов "чертовски сильно" ударить по Сирии в начале 2019 года, если Дамаск немедленно не освободит задержанных американцев. Об этом говорится в книге мемуаров экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая выходит в продажу, пишет ТАСС.