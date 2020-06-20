Госстратегический объект выдали за дачу Эльчина Гулиева

В публикации отмечалось, что это вилла, принадлежащая начальнику Госпогранслужбы генерал-полковнику Эльчину Гулиеву. Отличительной особенностью объекта является расположенное там большое искусственное озеро, береговая линия которого повторяет контуры карты Каспийского моря.

Накануне проживающий за рубежом блогер Хабиб Мунтазир распространил спутниковый снимок крупного объекта, расположенного в поселке Новханы.

Масштабы объекта, площадь которого, по разным подсчётам, достигает 200 га, действительно поражают воображение.

Haqqin.az обратился за комментарием в исполнительную власть поселка Новханы. В исполнительной власти поселка отметили, что указанная на карте местность является объектом государственной значимости. И к генерал-полковнику Эльчину Гулиеву никакого отношения не имеет.

В указанном гособъекте действуют две вертолетные площадки, большой комплекс для парковки автомобилей, административное здание.

Как удалось выяснить haqqin.az, у Эльчина Гулиева в поселке Новханы, как и у тысяч граждан, есть дачный участок. Однако указанный стратегический объект находится в собственности государства.